В наманганской махалле празднование Навруза совместили с завершением ремонта улицы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 апреля. /УЗИНФОРМ/. Жители дома №7 по ул. Нодима Намангоний товарищества частных собственников жилья "Мукаммал мулкдор сервис" празднование Навруза приурочили к важному событию: завершению ремонтных работ, которые были проведены за счет кредита областного отделения "Трастбанка" управляющей компанией "Ринза коммунал сервис".

Также жители методом хашара провели большую работу по благоустройству и озеленению, высадили множество деревьев и цветов, привели в порядок детскую площадку. Руководство махали "Оби-Хаёт" помогло с ремонтом фасада и подъездов.

После такой напряженной работы не грех и отдохнуть как следует, решили жители и закатили в среду весенний пир: варили плов, сумаляк, среди детей проводились конкурсы детского рисунка, выразительного чтения стихов. Не забыли навестить и одиноких пенсионеров, людей преклонного возраста.

"Так хочется сохранить весеннее настроение и не расставаться с Наврузом. В нашей многонациональной махалле все праздники проходят на высшем уровне. Теперь нам предстоит отметить День памяти и почестей, навестить ветеранов войны, которых, к великому сожалению, можно уже пересчитать по пальцам одной руки", – делится председатель СГМ "Оби-Хаёт" Рахимахон Таджибаева.

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