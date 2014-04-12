



Обсуждены вопросы развития узбекско-китайского сотрудничества в рамках ШОС



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 11 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе. Встреча была посвящена обмену мнениями по повестке дня предстоящих мероприятий в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также другим вопросам узбекско-китайских отношений, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, свой предыдущий визит недавно назначенный глава дипломатической миссии КНР в МИД Узбекистана нанес 10 марта. Тогда сторонами были обсуждены график и повестка дня предстоящих узбекско-китайских политических контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи