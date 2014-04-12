В Узбекистан прибывает с визитом представитель МИД Великобритании

ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в Ташкент прибывает старший Государственный министр по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронесса Саида Варси. Визит будет нанесен в рамках регулярных узбекско-британских контактов.

В программе визита первого заместителя главы британского внешнеполитического ведомства запланированы двусторонние встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Кабинете Министров, Министерстве иностранных дел, Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что это уже не первый визит высокопоставленного британского дипломата в Узбекистан. Баронесса посещала страну в апреле 2012 и июне 2013 года.

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