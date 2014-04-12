



В день космонавтики к памятнику Гагарина посол России возложит цветы



ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 12 апреля, в Чиланзарском районе Ташкента состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина. В мероприятии планируется участие Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимира Тюрденева, представителей Чиланзарского хокимията, Международного аэрокосмического фонда имени Вахидова, национальных культурных центров соотечественников, общественности, СМИ, учащихся и студентов столичных школ. В мероприятии могут принять участие все желающие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи