В день космонавтики к памятнику Гагарина посол России возложит цветы

В день космонавтики к памятнику Гагарина посол России возложит цветы12.04.2014 09:50
ТАШКЕНТ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 12 апреля, в Чиланзарском районе Ташкента состоится торжественная церемония возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина.
В мероприятии планируется участие Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Узбекистан Владимира Тюрденева, представителей Чиланзарского хокимията, Международного аэрокосмического фонда имени Вахидова, национальных культурных центров соотечественников, общественности, СМИ, учащихся и студентов столичных школ.
В мероприятии могут принять участие все желающие.
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