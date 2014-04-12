Четверка лучших борцов-классиков Намангана готовится к играм "Баркамол авлод"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. В спортивном колледже олимпийского резерва Намангана идет напряженная подготовка к играм "Баркамол авлод": обновлен фасад здания, идут работы по ремонту помещений и коммуникаций. Кроме того, здесь идут напряженные тренировки.

Главный тренер сборной области по классической борьбе, мастер спорта Вохиджон Якуббаев завершил отбор ребят, которым предстоит защищать честь области на республиканских соревнованиях. В четверку лучших борцов вошли Нематулла Нематуллаев, Нозим Солижанов, Салимжон Мамазоитов и Саидумар Сотиволдиев.

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