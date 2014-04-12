Наманганские певцы победили на "Золотом кольце" России

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. Студенты Наманганского колледжа искусств Мафтуна Ахророва и Абдуазиз Хамидхонов заняли 1-е и 2-е места на 8-м международном фестивале "Золотое кольцо", который состоялся в конце марта в городе Суздаль Владимирской области Российской Федерации.

Прекрасные вокальные данные Мафтуны Ахроровой, исполнившей здесь узбекские народные песни, покорили членов жюри. Студент эстрадного отделения Абдуазиз Хамидханов также продемонстрировал свое разностороннее сценическое искусство.

– В фестивале приняли участие исполнители со всех краев России и из 10 стран мира, и ребятам пришлось нелегко, – рассказывают наставники победителей – преподаватели колледжа искусств Ахмаджон Абдурахимов и Окилбек Махкамов. – Ведь в направлении эстрада здесь приняли участие 84 исполнителя, которые представили здесь великолепный концерт. Стоит отметить и прекрасную экскурсию по Суздалю, где мы смогли ознакомиться с местными достопримечательностями, а также пообщаться с артистами, приобрести новых друзей.

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