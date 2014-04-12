День рождения Амира Темура отметили в наманганском лицее

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. В академическом лицее при НИТИ торжества вчера по случаю дня рождения великого предка Амира Темура совпали с днем открытых дверей.

Около тысячи учащихся ряда школ города и районов смогли ознакомиться с прекрасными условиями для учебы и занятий спортом, определить по душе направление для продолжения учебы, узнать много интересного о жизни и деятельности великого полководца и государственного деятеля.

Директор лицея Адхамжон Уринов тепло приветствовал школьников и выразил надежду, что спустя некоторое время педагоги увидят их уже в качестве студентов, вкратце рассказал о жизни и истории лицея, который окончили много способных ребят, работающих сейчас в различных сферах.

Студенты 211-й группы под руководством Гулирано Холбаевой показали мини-спектакль о жизни Амира Темура, мудрых методах руководства государством и армией, декламировали стихи. Юные артисты сумели передать дух той эпохи и ответственно подошли к подготовке спектакля, костюмов, декораций, чем поразили гостей.

Далее состоялась экскурсия по лицею: гости осмотрели кабинет допризывной подготовки и военный городок, спортзал и выставку книг о жизни великого Темура, подготовленную сотрудниками информационно-ресурсного центра.

"В соответствии с постановлением Президента Узбекистана № 2124 "О государственной молодежной политике" мы стараемся дать учащимся хорошие знания, уделяем большое внимание полезному досугу, спорту", – говорит Адхамжон Уринов.

Он добавляет, что в лицее часто проводятся экскурсии в Дом-музей памяти и почестей и областной краеведческий музей. "Недавно ребята ознакомились с экспозицией Амира Темура и выставкой старинного оружия. Наш лицей ориентирован на допризывную подготовку ребят к военной службе, преподаватель ДПЮ майор в отставке Мухторжон Муминов проводит занятия качественно и интересно. Так, он провел уроки по военному наследию нашего великого предка, который слыл великим стратегом и мастером кавалерийского натиска. Он старается воспитать настоящих солдат и патриотов, достойных продолжателей традиций Сахибкирана", – заключает директор лицея.

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