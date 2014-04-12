Биатлонисты Узбекистана состязались в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 апреля. /УЗИНФОРМ/. На базе Центра технических и прикладных видов спорта при Организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар" на этой неделе завершился чемпионат Узбекистана по летнему биатлону, в котором приняли участие команды из Республики Каракалпакстан, всех областей и столицы Республики.

Надо сказать, что Наманган – один из центров развития этого вида спорта в Узбекистане, здесь проживает лучшая биатлонистка страны – неоднократная победительница открытого чемпионата Европы Мухаббат Кондакова, ныне тренер.

Не подвели воспитанники местной школы летнего биатлона и на этот раз. Дмитрий Перевезенцев сумел стать бронзовым призером в спринте на дистанции 4000 метров. Он немного уступил победителю – Руслану Насырову из Самарканда и серебряному призеру Хасану Саидову из Ташкента.

Но в гонке преследования (пасьюте) на 6000 метров ему не удалось удержать за собой призовое место. Победил здесь Руслан Насыров.

В состязании женщин спринт выиграла Марина Хмелевская из Ферганской области, опередившая составивших ей компанию на пьедестале почета Зарнигор Артыкову из Самарканда и Ёкутхон Холбековой из Джизака. Марина Хмелевская не оставила надежд своим соперницам и в пасьюте, победив и тут.

Зато в индивидуальной гонке на 7000 метров отличился наманганец Мурад Хаджибаев, пришедший на финиш вторым. Отметим, что Мурад пробовал себя и в зимнем биатлоне, выступив на нескольких этапах Кубка IBU. А победил в длинной гонке опять же Руслан Насыров. "Бронза" досталась Хасану Саидову (Ташкент).

Среди женщин лучше всех справилась со стрельбой на четырех рубежах и бегом Кумуш Матъякубова из Хорезмской области. Второе и третье места заняли соответственно Якутхон Холбекова из Джизакской области и Дилафруз Имамхусанова из Ташкентской области.

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