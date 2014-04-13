Молодежь знакомится с развитием парламентаризма

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Бухаре 10 апреля состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Развитие национального парламентаризма во взгляде молодежи", организованная бухарским городским Кенгашем народных депутатов и областным Кенгашем УзЛиДеП.

Цель мероприятия – повышение правовой культуры молодежи, разъяснение им сути проводимых в Узбекистане реформ, привлечение молодежи к рядам партии.

В мероприятии приняли участие представители "молодежного крыла" областного Кенгаша УзЛиДеП, депутаты бухарского городского Кенгаша народных депутатов, бухарского городского Кенгаша ОДМ "Камолот", молодежь города Бухары, сотрудники бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия участники ознакомились с международным и отечественным опытом развития парламента, роли данного института власти в демократическом государстве, а также узнали об основных направлениях реформирования отечественного законодательного органа, изложенных в Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране.

Далее докладчики разъяснили суть проводимых в стране реформ по социальной поддержке молодежи, активному вовлечению молодых в политическую жизнь. Вместе с этим, участников проинформировали о программных целях и задачах партии УзЛиДеП. Помимо этого, были разъяснены законодательные акты Республики касательно выборов.

Также были подняты актуальные вопросы развития частного предпринимательства среди молодежи, образования, трудовой миграции, повышения эффективности первичных партийных организаций.

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