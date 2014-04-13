Пленум областного Кенгаша НДПУ

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 апреля. /УЗИНФОРМ/. 10 апреля в зале заседаний Бухарского РО НИМФОГО состоялся 10-й Пленум областного Кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана, нацеленный на обсуждение деятельности областного Кенгаша НДПУ и депутатской группы партии в областном Кенгаше народных депутатов за 2013 год, постановку задач на текущий год.

В мероприятии приняли участие представители областного, районных и городских Кенгашей партии, члены депутатской группы партии в областном Кенгаше народных депутатов, активисты партии, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе Пленума был заслушан отчет областного Кенгаша партии за 2013 год. Был представлен сравнительный анализ деятельности городских и районных Кенгашей партии в минувшем году. Вместе с этим, был заслушан отчет депутатской группы партии в областном, районных и городских Кенгашах народных депутатов за 2013 год.

По итогам выступлений отмечалась необходимость повышения активности депутатских групп в местных Кенгашах народных депутатов и усиления взаимодействия между депутатскими группами и городскими, районными Кенгашами. Помимо этого, был поднят вопрос повышения активности первичных партийных организаций в работе с электоратом партии в целях эффективной подготовки к предстоящим выборам.

Кроме этого, в ходе мероприятия были определены задачи партии на текущий год.

В заключение Пленума областного Кенгаша НДПУ были приняты соответствующие решения.

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