Глава государства назначил нового постоянного представителя Узбекистана при ООН

Глава государства назначил нового постоянного представителя Узбекистана при ООН14.04.2014 12:05
ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ, в соответствии с которым Постоянным представителем Республики Узбекистан при Организации Объединённых Наций (город Нью-Йорк) назначен Музаффар Мадрахимов.
Ранее М.Мадрахимов работал советником Посольства Узбекистана в США.
С конца марта 2013 года до настоящего времени Постоянным представителем Республики Узбекистан при ООН являлся Дильер Хакимов.
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