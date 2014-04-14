



Глава государства назначил нового постоянного представителя Узбекистана при ООН



ТАШКЕНТ, 14 апреля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ, в соответствии с которым Постоянным представителем Республики Узбекистан при Организации Объединённых Наций (город Нью-Йорк) назначен Музаффар Мадрахимов. Ранее М.Мадрахимов работал советником Посольства Узбекистана в США. С конца марта 2013 года до настоящего времени Постоянным представителем Республики Узбекистан при ООН являлся Дильер Хакимов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи