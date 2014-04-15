Творческий вечер баснописца Сергея Слонова пройдет в РЦНК

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня, 15 апреля, в актовом зале Российского центра науки и культуры в Ташкенте (РЦНК) состоится творческий вечер баснописца Сергея Слонова.

Как сообщает пресс-служба РЦНК, Сергей Слонов не только талантливый писатель, но и художник – он сам иллюстрирует свои произведения: на вечере будет представлена выставка иллюстраций баснописца.

Специальный гость мероприятия – художник и поэт Алексей Гвардин – будет читать свои стихотворения и покажет презентацию своих картин.

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