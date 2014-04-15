



В Намангане узнали лучшего юного налоговика



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Лучших знатоков налогового законодательства среди учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей Наманганской области Узбекистана определили на прошедшем в воскресенье областном этапе республиканского смотра-конкурса "Налоговые знания – детям!". Свои знания показали 24 юноши и девушки, прошедшие районные и городские отборочные туры. По итогам областного этапа в 4 номинациях победили ученица 4 класса общеобразовательной школы № 41 Мингбулакского района Шахло Холмухаммедова, ученик 9 класса школы № 18 Учкурганского района Жахонгир Тухтасинов, учащийся 3 курса Учкурганского экономического профессионального колледжа Шерзодбек Абдулхорисов и учащийся 2 курса Туракурганского профессионального колледжа экономики и сервиса Гайратбек Махмуджонов. Эта "великолепная четверка" примет участие в республиканском этапе конкурса. Конкурс организован Государственным налоговым комитетом Узбекистана совместно с Министерством народного образования и Центром среднего специального и профессионального образования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи