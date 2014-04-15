Столичные стрелки оказались самыми меткими

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Намангане в воскресенье завершился второй этап розыгрыша Кубка Узбекистана по стрельбе из пневматического ружья среди юношей и девушек.

Турнир был организован Центром технических и прикладных видов спорта Организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар", в нем приняли участие 70 молодых спортсменов до 17 лет из Республики Каракалпакстан, города Ташкента и всех областей.

Завидную меткость показал Иззатбек Юсупов из Андижанской области, ставший лучшим в стрельбе из пневматического ружья среди мальчиков. Второе и третье места в этом виде программы заняли соответственно Никита Хлыстов из Ташкента и Тимур Коробов из Самаркандской области. Среди девочек победили наманганские снайперы Мухтасар Тахирова, Ангелина Себова из Намангана, завоевавшие "золото" и "серебро", и Юлия Кондрашова из Андижанской области, ограничившаяся "бронзой".

Отличился наманганцы и в стрельбе из пневматического пистолета. У юношей Дмитрий Романовский получил бронзовую медаль. Первое место досталось столичному стрелку Сардору Саттарову, а второе – андижанцу Григорию Вабановскому. А у девочек местная спортсменка Валерия Рыбакова оказалась второй, немного отстав от победительницы – Зарингиз Аминджановой. На третье место вышла Камола Юнусова из Ташкента.

В общекомандном зачете первое место заняли столичные снайперы, второе место – у андижанцев, а третье – у стрелков Наманганской области.

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