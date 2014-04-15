Помощник Госсекретаря США О’Коннор посещает Узбекистан

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии и старший директор по связям и общественной дипломатии в офисе специального представителя по Афганистану и Пакистану Эйлин О’Коннор посетит Узбекистан 15 – 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

В ходе своего визита заместитель помощника госсекретаря О’Коннор встретится с ведущими представителями правительства и образовательной сферы в Ташкенте для обсуждения широкого спектра двусторонних и региональных вопросов, в том числе, сотрудничества в области образования, направленного на дальнейшее расширение и углубление отношений между США и Узбекистаном.

Госпожа О’Коннор также проведет внутренние консультации с официальными лицами правительства США и встретится с узбекскими журналистами.

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