"Русский мир" приглашает узбекистанцев на конкурс

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. Во 2-м Международном молодежном творческом конкурсе "Слово за нами!" могут принять участие учащиеся узбекистанских образовательных учреждений, художественных кружков и изостудий, студенты университетов, слушатели курсов русского языка, а также Русских центров и кабинетов Русского мира.

Как сообщает оргкомитет международного конкурса "Слово за нами", в 2014 году фонд "Русский мир" проводит международную акцию "Год культуры Русского мира". "Наша цель – привлечь внимание россиян и соотечественников за рубежом к сокровищнице российской культуры, истории создания и гуманистическим смыслам шедевров русской литературы и искусства. Мы приглашаем к участию в акции всех, кто интересуется культурой и искусством Русского мира, кто стремится к творчеству, познанию, общению и межкультурному диалогу", – говорится в сообщении.

Важной частью "Года культуры Русского мира" должен стать творческий конкурс "Слово за нами!". Он рассчитан на различные возрастные группы, работы принимаются до 15 сентября по 3 направлениям: детские рисунки, сочинения и эссе. Все тексты должны быть написаны на русском языке.

Итоги конкурса будут подведены в октябре. В состав жюри входят авторитетные педагоги, ученые, публицисты, деятели культуры и представители общественности. Лучшие работы будут публиковаться на информационных ресурсах фонда "Русский мир" и в партнерских средствах массовой информации, а их авторы получат дипломы и специальные призы. Победителей конкурса фонд пригласит 3 – 4 ноября на 8-ю Ассамблею Русского мира в Сочи.

1-й Международный конкурс "Слово за нами!" прошел в 2013 году. Тогда в оргкомитет фонда поступило почти 4 тысячи работ из 40 стран мира. "Надеемся, что в этом году участников будет еще больше, а конкурсные работы станут еще лучше", – заключает оргкомитет.

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