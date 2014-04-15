Журналистам расскажут о "Фестивале изобразительного искусства Узбекистана"

ТАШКЕНТ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. В пятницу, 18 апреля, в здании Мемориального парка музея Камолиддина Бехзода для журналистов будет организована пресс-конференция. На ней представителей прессы ознакомят с открывающимся 21 апреля традиционным "Фестивалем изобразительного искусства Узбекистана".

Он пройдет с 21 по 25 апреля в Центральном выставочном зале Академии Художеств Узбекистана и областях Республики. Масштабное мероприятие организуется Академией художеств Узбекистана совместно с рядом организациями и учебными заведениями Республики. В этом году праздник искусства посвящен "Году здорового ребенка".

Также в рамках "Фестиваля изобразительного искусства Узбекистана" Академия художеств объявляет творческий конкурс на лучшую статью о фестивале, опубликованную в СМИ. По итогам фестиваля победители будут награждены памятными подарками Академии художеств Узбекистана.

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