В Бухаре прошел молодежный фестиваль

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 апреля. /УЗИНФОРМ/. 14 апреля в Бухарском колледже искусств состоялся городской этап молодежного фестиваля под лозунгом "Поколение с высокой духовностью", организатором которого выступили Бухарский городской Кенгаш ОДМ "Камолот" и областной хокимият.

В нем приняли участие представители Бухарского городского Кенгаша ОДМ "Камолот", областного хокимията, областного управления среднего специального образования, преподаватели и учащиеся профессиональных колледжей Бухары, сотрудники РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия учащихся колледжей поздравили с участием в городском этапе фестиваля "Поколение с высокой духовностью", было отмечено, что основной целью данного мероприятия является воспитание молодежи в патриотическом духе с целью сохранения национальных ценностей. Вместе с этим, была разъяснена Государственная молодежная политика Узбекистана.

В процессе фестиваля его участники показали свои навыки в сфере творчества, изобразительного искусства, музыки и пения, дизайна, ремесленничества, истории, идеи национальной независимости и других.

В ходе мероприятия наблюдалась активность участников, которые старательно представляли свои творческие работы.

Аналогичные мероприятия проводятся и в районах Бухарской области.

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