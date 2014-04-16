"Дайте мир детям"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. Под таким названием 15 апреля в Бухарском драматическом театре прошел фестиваль детского искусства, организованный Бухарским областным Кенгашем ОДМ "Камолот" совместно с областным хокимиятом.

Цель мероприятия – пропаганда национальных ценностей, воспитание подрастающего поколения в патриотическом духе.

В фестивале приняли участие и.о. хокима Бухарской области М.Эсанов, председатель и работники Бухарского областного Кенгаша ОДМ "Камолот", сотрудники органов внутренних дел, представители народного образования, эстрадного объединения "Узбекнаво", областного управления здравоохранения, Фонда развития детского спорта Узбекистана, учащиеся колледжей и общеобразовательных школ области, сотрудники РО НИМФОГО и СМИ.

Мероприятие открыл и.о. хокима Бухарской области, который в своем выступлении проинформировал участников о проделанной работе в регионе по поддержке молодежи. Он особо акцентировал внимание на ходе осуществления государственной молодежной политики. В частности, отмечалась работа по совершенствованию системы образования, поддержке одаренных детей, социальной поддержке молодых семей, обеспечению здорового образа жизни среди молодежи и т.д. Также участников призвали к бдительности, сохранению национальных ценностей и ведению здорового образа жизни.

Вместе с этим, в ходе фестиваля участникам демонстрировались различные театральные сцены, национальные песни и танцы, подготовленные учащимися колледжей и школ.

В заключение фестиваля представителям малообеспеченных семей и одаренной молодежи области были вручены ценные подарки.

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