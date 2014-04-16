Глава МИД Узбекистана принял баронессу Саиду Варси

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу со старшим Государственным министром по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронессой Саиду Варси, прибывшей накануне с визитом в Узбекистан. Во встрече также принял участие Посол Великобритании Джордж Эдгар.

В ходе состоявшихся переговоров стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего углубления узбекско-британского политического диалога, а также ход исполнения ранее достигнутых двусторонних договоренностей, выразили взаимную заинтересованность в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов между деловыми кругами Узбекистана и Великобритании.

Руководитель узбекского внешнеполитического ведомства и первый заместитель главы МИД Великобритании отметили успешное развитие межпарламентских связей в рамках реализации ряда проектов "Меморандума о взаимопонимании" между Всепартийной парламентской группой "Британия – Узбекистан" и Группой Олий Мажлиса Республики Узбекистан по сотрудничеству с Парламентом Великобритании, а также обсудили ситуацию в Афганистане и другие актуальные международные и региональные проблемы, сообщает МИД Узбекистана.

В программе визита первого заместителя главы британского внешнеполитического ведомства также запланированы двусторонние встречи и переговоры в Сенате Олий Мажлиса, Кабинете Министров, Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан.

Напомним, что это уже не первый визит высокопоставленного британского дипломата в Узбекистан. Баронесса посещала страну в апреле 2012 и июне 2013 года.

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