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В Узбекистане введены новые льготы для предпринимателей
16.04.2014 15:00

ТАШКЕНТ, 16 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию процедур, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и предоставлением государственных услуг".

Данный документ предусматривает:

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2014 года №УП-4609 "О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного климата и деловой среды в Республике Узбекистан" и в целях дальнейшего упрощения и удешевления механизмов лицензирования и выдачи документов разрешительного характера, а также предоставления большей свободы предпринимательству:

1. Принять предложения Министерства экономики, Министерства юстиции, Министерства финансов, Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, других заинтересованных министерств и ведомств по:

  • отмене с 1 июня 2014 года отдельных видов лицензируемой деятельности и документов разрешительного характера в сфере предпринимательской деятельности согласно приложениям №1 и 1а;
  • сокращению сроков и размеров сборов при оформлении лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур согласно приложениям №2 и 3;
  • дальнейшему сокращению и упрощению процедур при получении документов разрешительного характера и лицензий согласно приложению №4.

2. Кабинету Министров Республики Узбекистан совместно с органами, уполномоченными по выдаче лицензий и документов разрешительного характера, Министерством экономики, Министерством юстиции, Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан:

  • в срок до 1 января 2015 года обеспечить введение на законодательном уровне принципа "одно окно" при лицензировании отдельных видов деятельности согласно приложению №5;
  • завершить до конца 2014 года разработку и внедрение программных продуктов для представления субъектами предпринимательства периодической отчетности по выполнению условий лицензионных соглашений в электронном виде.

3. Утвердить Перечень проектов по внедрению приоритетных интерактивных услуг для субъектов предпринимательства через Единый портал интерактивных государственных услуг согласно приложению №6.

Государственному комитету связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан обеспечить:

  • координацию работ и системный мониторинг за реализацией мер по переводу оформления лицензируемых видов деятельности и разрешительных процедур в электронную форму, а также оценку эффективности внедрения электронного взаимодействия государственных органов с субъектами предпринимательства;
  • совместно с Центральным банком Республики Узбекистан, Агентством "Узкоммунхизмат", заинтересованными министерствами и ведомствами до конца 2014 года реализацию конкретных мер по совершенствованию Портала коммунального хозяйства и жилищного фонда путем интегрирования его с электронными системами платежей и биллинговыми системами коммунальных служб, предусмотрев возможность предоставления услуги по информированию субъектов предпринимательства о состоянии взаиморасчетов в режиме реального времени посредством использования информационно-коммуникационных технологий;
  • предоставление, на безвозмездной основе, доступа заинтересованным министерствам, ведомствам, хозяйственным объединениям и субъектам предпринимательства к информационным системам, разрабатываемым в рамках Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы Республики Узбекистан на период 2013-2020 годы.

4. Кабинету Министров Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, другими заинтересованными министерствами, государственными комитетами, ведомствами и организациями обеспечить, начиная с 1 октября 2014 года, функционирование в Едином портале интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан персонального "кабинета субъекта предпринимательства", позволяющего осуществлять:

  • интерактивное оформление и представление финансовой, налоговой, статистической и других видов отчетности;
  • уплату налогов и других обязательных платежей, коммунальных платежей, сборов и государственных пошлин за рассмотрение и выдачу документов разрешительного характера и лицензий через систему Интернет-банкинг;
  • получение справок и других видов интерактивных государственных услуг.

5. Установить с 1 июня 2014 года порядок, в соответствии с которым субъекты предпринимательства имеют право осуществлять в электронной форме по принципу "одно окно" следующие процедуры:

  • подача и рассмотрение заявок субъектов предпринимательства на включение в Программу локализации – в Министерство экономики, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции;
  • представление документов на получение кредитов в национальной валюте сроком до одного года – в обслуживающие коммерческие банки.

6. Руководителям комплексов Кабинета Министров Республики Узбекистан совместно с:

  • Генеральной прокуратурой, Министерством юстиции Республики Узбекистан в двухмесячный срок внести в установленном порядке предложения по изменениям и дополнениям в законодательство, предусмотрев ужесточение мер административной ответственности в отношении должностных лиц органов государственного и хозяйственного управления за незаконное вмешательство в финансово-хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства, а также излишний бюрократизм при предоставлении государственных услуг;
  • Министерством экономики, Министерством финансов, Государственным комитетом связи, информатизации и телекоммуникационных технологий Республики Узбекистан, другими заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить проведение в каждом регионе мероприятий по широкому освещению принимаемых нормативно-правовых актов, направленных на создание максимально благоприятной деловой среды в стране.

7. Министерству экономики совместно с Министерством юстиции и другими заинтересованными министерствами, ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и города ашкента в срок до 1 июня 2014 года внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие процедуры предоставления документов разрешительного характера и лицензий.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М.

УЗИНФОРМ

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