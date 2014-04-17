Библиотечные фонды переводятся на цифровой формат

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В областном информационно-ресурсном центре Намангана во вторник началась серия обучающих семинаров для персонала филиалов ИРЦ в городе и районах. Тема семинаров – повышение эффективности работы ИРЦ, удовлетворение растущего спроса юных читателей, организационно-технические меры по переводу фондов на цифровой формат.

Было подчеркнуто, что в условиях технического прогресса сотрудники библиотек должны уметь работать на компьютере, выходить в Интернет, находить нужную литературу и информацию по электронному каталогу и решать другие вопросы в этом направлении.

"Мы живем в век компьютеризации и Интернета, продвинутые ребята прекрасно ориентируются во Всемирной сети и могут получить любую информацию. Естественно, их уже трудно увлечь чтением. Все это требует принципиально новых подходов для педагогов и работников библиотек, чтобы не отстать от молодежи и разговаривать с ней на равных", – говорит заведующий научно-методическим отделом ОИРЦ Исматулла Якубжанов.

Такие семинары проводятся в рамках выполнения постановления Президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему качественному развитию информационно-библиотечных и информационно-ресурсных услуг на основе информационно-коммуникационных технологий в 2011 – 2015 годах" и других аналогичных документов.

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