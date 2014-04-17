Наманганским студентам рассказали о жизни поэта Мухаммада Юсуфа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в Наманганском инженерно-технологическом институте прошло мероприятие, посвященное юбилею известного наманганского поэта Мухаммада Юсуфа. Оно было организовано кандидатом социальных наук Дильфузой Насриддиновой и старшим преподавателем Абдуллой Мансуровым.

В гости к студентам пришли заслуженный работник культуры Республики Маруфхон Арипов, поэт Садык Сайхун, лично знавшие поэта, артист Шавкатжон Солиев.

Много интересного о жизни поэта рассказали доцент кафедры Абдурашид Мирзаахмедов, преподаватель Хамиджон Кипчаков, а преподаватель кафедры языков Хуршид Саримсаков прочитал стихотворное посвящение поэту.

Преподаватель русского языка и литературы Назира Исмонходжаева заострила внимание на важнейших моментах его короткой творческой деятельности. Мухаммад Юсуф с 1980 года написал множество произведений, с 1997 и до конца своих дней работал заместителем председателя Союза писателей Узбекистана по работе с молодежью, награжден орденом "Дустлик" и получил звание народного поэта Узбекистана.

Особый акцент она сделала на том, что поэт был учителем русского языка и литературы и очень любил русских классиков, восторгался творчеством Пушкина и Гоголя, Есенина.

Интересно, что Захириддин Мухаммад Бабур и учитель Мухаммад Юсуфа, поэт Шавкат Рахмон также ушли из жизни в 47 лет. Однако Мухуммад Юсуф также много успел сделать за эти годы, и собирался сделать еще больше.

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