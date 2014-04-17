В Намангане состязались юные пограничники

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В соревнованиях "Молодые пограничники" среди учащихся средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, завершившихся во вторник в Намангане, победила команда "Бургутлар" Гайратского педагогического профессионального колледжа Уйчинского района. Она получила право выступить на республиканском этапе.

В программе стартов для юношей были испытания знания законов "О государственной границе Республики Узбекистан" и "О всеобщей воинской обязанности и военной службе", социально-политической, правовой, физической подготовки.

Всего в этих соревнованиях, организованных совместно Комитетом по охране государственной границы Службы национальной безопасности Республики Узбекистан, Центральным советом общественного движения молодежи "Камолот", Республиканским центром среднего специального, профессионального образования, участвовали 7 команд.

Как сказал Эльдор Сайфиддинов из коллектива "Адолат" Янгикурганского профессионального колледжа агросервиса и транспорта, в ходе соревнований он еще глубже осознал, насколько ответственным и благородным делом является обеспечение неприкосновенности наших границ, охрана мира и спокойствия. "Моя мечта стать офицером пограничных войск укрепилась. Для ее осуществления я буду хорошо учиться и серьезно заниматься спортом", – добавил он.

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