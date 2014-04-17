Представительство Россотрудничества объявляет о Пушкинском конкурсе

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Представительство Россотрудничества в Узбекистане проведет конкурс рисунков, посвященный дню рождения А. С. Пушкина в рамках Всемирного дня русского языка. Об этом сообщает пресс-служба представительства.

Подведение итогов конкурса состоится 3 июня в Ташкенте, в Республиканской детской библиотеке.

Конкурс детского изобразительного творчества проводится с 16 апреля по 20 мая. Возраст участников конкурса – от 8 до 14 лет. Формат рисунков – А3; оформление: паспарту белого цвета с этикетажем 3х10 мм с названием картины, фамилии, имени автора, возраста художника.

Номинации:

рисунки, посвященные жизни и творчеству А. С. Пушкина;

иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина;

поделки, творческие работы по произведениям А. С. Пушкина.

Победители конкурса будут награждены почетными дипломами и книгами.

Сдача работ – с 10 по 20 мая в библиотеку РЦНК.

Как отмечается, цели и задачи конкурса – выявление и поддержка молодых художников, эстетическое развитие подрастающего поколения и празднование Всемирного дня русского языка и дня рождения великого русского поэта А. С. Пушкина.

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