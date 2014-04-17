В целях защиты прав детей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля в Бухарском областном хокимияте состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Взаимодействие государственных органов и ННО в реализации государственных программ по защите прав детей", организованная Республиканским центром социальной адаптации детей совместно с областным хокимиятом.

Цель мероприятия – обсуждение исполнения государственных программ по защите прав детей, развитие социального партнерства между ННО и государственными органами, информирование о деятельности Республиканского центра социальной адаптации детей.

В мероприятии приняли участие заместитель хокима области – председатель областного Комитета женщин З.Туева, представители Республиканского центра социальной адаптации детей, подразделений комитетов женщин области, ННО "Ойдин нур", Общества инвалидов, "Соглом авлод учун", Общества "Красного полумесяца", Общества слепых, работники домов милосердия, областной прокуратуры, УВД, областного, районных и городских управлений народного образования, управления юстиции по области, областного управления здравоохранения, областного хокимията, Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия участникам была предоставлена информация о деятельности Республиканского центра социальной адаптации детей. Было отмечено, что Центр предоставляет бесплатный комплекс юридических, медицинских, социальных, реабилитационных услуг детям, нуждающимся в социальной поддержке. В настоящее время планируется создание региональных филиалов Центра в Самаркандской и Кашкадарьинской областях, а в будущем и в других регионах Узбекистана. Вместе с этим, докладчик отметил ряд проблем в данной сфере.

Помимо этого, в ходе мероприятия выступили представители областной прокуратуры, УВД, управления юстиции по области, областного управления народного образования и областного отделения международного фонда "Соглом авлод учун", которые проинформировали участников о деятельности своих организаций в сфере социальной поддержки детей региона.

В заключение мероприятия участникам были даны раздаточные материалы касательно отечественных и международных законодательных актов по защите прав детей.

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