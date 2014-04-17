Обсуждена роль прокуратуры в воспитании молодежи

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 15 апреля в Бухарской областной прокуратуре состоялось мероприятие на тему "Деятельность органов прокуратуры в повышении политико-правовой культуры молодежи", организованное с целью информирования населения, в частности, молодежи о деятельности органов прокуратуры, повышения политико-правовой культуры населения.

В мероприятии приняли участие прокурор Бухарской области Ш.Матиев, преподаватели и студенты профессиональных колледжей Бухары, сотрудники областной прокуратуры, Бухарского областного управления департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана и СМИ.

В ходе мероприятия выступил прокурор области, который разъяснил присутствующим цель мероприятия и предоставил краткую информацию о целях и задачах органов прокуратуры. В частности, была отмечена деятельность органов прокуратуры области по профилактике правонарушений среди молодежи, а также по повышению политико-правовой культуры населения.

Далее слово было предоставлено начальнику Бухарского областного управления департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, который в ходе своего выступления ознакомил участников с деятельностью департамента. Также была разъяснена актуальная роль социального партнерства в борьбе с преступностью и правонарушениями. В частности, отмечалось, что усиление социального партнерства между правоохранительными органами и ННО способствует уменьшению негативных тенденций среди населения. Так, была подчеркнута особая роль ОДМ "Камолот" и молодежных спортивных ННО в профилактике правонарушений среди молодежи.

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