Областной этап смотра-конкурса прошел в Бухаре

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 16 апреля в Бухарском колледже искусств состоялся областной этап конкурса среди учащихся колледжей "Социально-экономические и политические реформы во взгляде молодежи", организованный "молодежным крылом" Бухарского областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш".

Цель мероприятия – повышение политико-правовой культуры молодежи, пропаганда сохранения национальных ценностей.

В мероприятии приняли участие представители областного Кенгаша ДП "Миллий тикланиш", преподаватели и учащиеся профессиональных колледжей области, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия конкурсантов поздравили с участием в областном этапе данного конкурса и призвали их к активному участию в общественно-политической жизни области. Вместе с этим, участникам разъяснили условия конкурса.

В областном этапе конкурса участвовало 5 команд, которые состояли из учащихся профессиональных колледжей. Конкурсанты соревновались по 3 направлениям. В частности, участники отвечали на вопросы касательно основ государства и права, а также политического строя Узбекистана.

По итогам конкурса первое место заняла команда юридического колледжа города Бухары. Победителям вручили дипломы и ценные подарки.

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