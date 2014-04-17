Наманганские школьники в залах музея узнали о вредных привычках

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Доме-музее памяти и почестей Намангана в среду прошло мероприятие, посвященное Году здорового ребенка в Узбекистане и Международному дню здоровья, темой которого стал здоровый образ жизни.

Перед студентами первого академического лицея выступили ведущие специалисты центральной семейной поликлиники: врач-нарколог Абдурахман Юсупов и психиатр Усмонжон Сатимов рассказали ребятам о своей богатейшей практике, вреде табакокурения, алкоголя и наркотиков и призвали жить ярко и интересно, заниматься спортом.

Весьма интересной оказалась и лекция врача-гинеколога Зиёды Кодировой, которая ясно и доходчиво рассказала о многих важных вещах, ответила на вопросы.

Встреча закончилась экскурсией по залам музея, медики и студенты с большим интересом осмотрели экспозицию, ознакомились с ходом подготовки к празднованию Дня памяти и почестей.

Стоит отметить, что здесь помимо традиционных торжеств в честь праздника со слезами на глазах запланировано провести целый ряд просветительских мероприятий.

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