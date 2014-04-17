Наманганские первоклашки прощаются с букварем

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В эти весенние дни во многих школах Намангана учащиеся первых классов прощаются со своим первым учебником – букварем. В среду утренники "Прощание с Букварем" прошли сразу в нескольких первых классах школы № 49 областного центра.

Ученики 1 "г" класса под руководством Жанны Корольковой подготовили красочный концерт "Спасибо книга первая – букварь", где были не только стихотворения о каждой букве алфавита (в роли букв выступили сами ученики), но и танцы в исполнении Малики Абдуганиевой, частушки, Как нельзя кстати, пришелся для них подарок "Книга для чтения", которую каждый получил в конце мероприятия.

Столь же красочно и весело прошел праздник и в 1 "д" классе под руководством Светланы Сабитовой. Ребята также выступили в роли букв, рассказав о каждой стихотворение. Причем букве "Я" была посвящена целая история, рассказывающая о том, почему эта буква стоит в самом конце алфавита. Украсили праздник веселая полька, хорезмский танец и музыкальная композиция под всем известную песню "Пусть бегут неуклюже".

Стоит отметить большую заслугу по подготовке ребят к празднику учителя музыки Татьяны Ахтуловой, которая не просто разучивает с ребятами песни и знакомит их с прекрасным миром музыки, но и на всех школьных мероприятиях обеспечивает прекрасное музыкальное сопровождение.

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