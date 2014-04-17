В Наманганской области дехкане приступили к севу хлопчатника

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. Фермеры АМТП "Нурафшон" Чустского района Наманганской области Узбекистана приступили к севу хлопчатника. Работа идет четко и организованно.

"Мы планируем завершить посевную, засеяв хлопчатником 38,6 гектаров. В работе задействована и техника – две сеялки СХУ-2. В день засевается по 6-8 гектаров, засеяно уже около 15 гектаров", – говорит руководитель фермерского хозяйства "Наби-Собир" Саматжон Собиров.

Он отмечает, что фермеры отдают предпочтение испытанному в самых разных условиях сорту хлопчатника "Наманган-34", который неплохо себя зарекомендовал. "Делаем все, чтобы обеспечить бесперебойную работу механизаторов, все вопросы по обеспечению горючим и ремонту техники решаются своевременно", – добавляет фермер.

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