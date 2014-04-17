Масштабы сельского строительства в Папе увеличатся

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. В нынешнем году, объявленном по инициативе Президента Узбекистана Годом здорового ребенка, работа по улучшению жилищных условий сельчан в Папском районе Наманганской области обретает еще больший размах.

"Сегодня жизнь на селе меняется стремительными темпами", – говорит ветеран труда Абдухамид-ака Саматов.

"Даже в самых отдаленных кишлаках появляются новые красивые здания, спортивные сооружения, хорошо оснащенные медицинские пункты и образовательные учреждения, что радует и позволяет с оптимизмом смотреть в будущее", – подчеркивает сельчанин.

Согласно утвержденной программе, в кишлаке Санг данного района на 4,5 гектарах намечено строительство "под ключ" 40 домов по типовым проектам, а также проведение инженерных коммуникаций, возведение дорог, объектов социального и бытового значения.

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