Глава МИД Узбекистана провел встречу с новым послом Португалии

ТАШКЕНТ, 17 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Португальской Республики (с резиденцией в городе Москве) Марио Годиньо де Матуша, который вручил ему адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам узбекско-португальской повестки дня, некоторым международным проблема, отметили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении и углублении связей в торгово-экономической и инвестиционной областях, в том числе за счет реализации совместных высокотехнологичных проектов в различных производственных сферах.

Отдельное внимание было уделено практическому взаимодействию двух стран в рамках ООН, других ведущих международных институтов. Также были рассмотрены предложения по активизации контактов в культурно-гуманитарной, туристической областях, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что ранее главой дипломатической миссии Португалии в Узбекистане с конца мая 2012 года являлся Педро Нуну И Мелу Бартолу.

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