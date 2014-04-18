Молодежь призвали к защите природы

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Жандарском районном промышленном колледже 16 апреля прошло мероприятие на тему "Роль молодежи в решении экологических проблем Бухарской области", организованное по инициативе областного филиала Экологического движения Узбекистана.

В мероприятии, нацеленном на повышение экологических знаний молодежи, пропаганду охраны природы, приняли участие представители бухарского Экодвижения, сотрудники областного управления комитета по охране природы, областного и районных подразделений ОДМ "Камолот", преподаватели, учащиеся колледжа и СМИ.

В процессе мероприятия участникам рассказана история развития экологических знаний в мире и, в частности, в Узбекистане. Докладчики подчеркнули необходимость формирования у молодежи чувства ответственности за охрану природы, защиту окружающей среды. Также участников проинформировали об экологических проблемах области, о рациональном пользовании водными ресурсами, необходимости создания "зеленого щита".

В ходе выступлений также были разъяснены законодательные акты Республики экологического направления, а именно, Закон Узбекистана "Об экологическом контроле". Отмечалась необходимость активной пропаганды общественного экологического контроля среди молодежи.

В заключение мероприятия представители Экодвижения призвали присутствующую молодежь к активному участию в защите окружающей среды.

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