Саида Варси посетила МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля старший Государственный министр по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии баронесса Саида Варси, пребывающая с визитом в Узбекистане, посетила Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики, где в ходе состоявшихся переговоров были детально рассмотрены вопросы текущего состояния и перспективы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Как сообщает пресс-служба МВЭСИТ, в ходе беседы стороны особо отметили важность реализации достигнутых договоренностей в рамках 20-го заседания Узбекско-Британского Совета по торговле и промышленности в ноябре 2013 года в г.Лондоне, а также узбекская сторона пригласила представителей британских деловых кругов принять активное участие в предстоящих в Ташкенте международных выставках и ярмарках.

Напомним, что первый заместитель главы британского внешнеполитического ведомства прибыла в Узбекистан 15 апреля, чтобы провести ряд встреч в Сенате Олий Мажлиса, Кабинете Министров, Министерстве иностранных дел и других ведомствах. 16 апреля ее принял глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов.

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