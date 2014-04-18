Новый посол Португалии в Узбекистане посетил торгово-экономическое ведомство Республики

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Республике Узбекистан (с резиденцией в Москве) Марио Годиньо де Матуша посетил Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами, отметили важность проработки межправительственного соглашения об экономическом сотрудничестве, а также участия представителей деловых кругов в проводимых в Узбекистане и Португалии международных выставках и ярмарках, сообщает МВЭСИТ.

Напомним, что ранее главой дипломатической миссии Португалии в Узбекистане с конца мая 2012 года являлся Педро Нуну И Мелу Бартолу.

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