Обсуждены практические аспекты развития узбекско-оманских отношений

ТАШКЕНТ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля в МИД Узбекистана прошла встреча с делегацией Султаната Оман, прибывшей в страну во главе с заместителем начальника управления экономических исследований Министерства иностранных дел Халидом Хамадом Мухаммадом аль-Гайлани. Встреча прошла при участии Посла Омана в Узбекистане Мухаммада бин Саид аль-Лавати.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили практические вопросы узбекско-оманских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, обменялись мнениями о вступлении в силу подписанного в 2011 году Соглашения о создании международного транспортного коридора "Узбекистан–Туркменистан–Иран–Оман", сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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