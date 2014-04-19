



Обсужден график контактов между Узбекистаном и Бангладеш



ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш Масудом Маннаном. В ходе беседы стороны обсудили рабочие вопросы узбекско-бангладешских отношений, сроки и содержание предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что дипломатические отношения между Узбекистаном и Бангладеш были установлены 15 октября 1992 года после подписания в Ташкенте соответствующего протокола. Масуд Маннан возглавляет дипломатическую миссию своей страны в Узбекистане с октября минувшего года, сменив на этом посту Мухаммада Имрана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи