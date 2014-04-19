



Глава внешнеполитического ведомства Испании прибудет с визитом в Узбекистан



ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля с целью обсуждения вопросов развития узбекско-испанского сотрудничества в Узбекистан прибывает с официальным визитом министр иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо. В программе визита главы испанского внешнеполитического ведомства Испании запланированы двусторонние встречи и переговоры по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, в ходе которых стороны также обменяются мнениями по международным проблемам, представляющим взаимный интерес. Также в Ташкенте пройдет бизнес-форум с широким представительством деловых кругов обеих стран, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи