Глава Наманганской области установил размеры разовых сборов на рынках и торговых комплексах

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов своим решением утвердил размеры разовых сборов, взимаемых администрацией рынков и торговых комплексов Наманганской области, арендных платежей и оказываемых услуг, а также платы за пользование зданиями, сооружениями и земельными площадями.

Документ принят в соответствии со статьями 6 и 25 Закона Республики Узбекистан "О государственной власти на местах" (Вестник Верховного Совета Узбекистана, 1993 г., № 9, статья 320), пунктом 4 постановления Президента № 1326 от 26 апреля 2010 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности дехқанских рынков и торговых комплексов" и принимая во внимание, что утверждены решения Министерства финансов и Государственного налогового комитета Республики № 116 от 30 декабря 2013 года "Об установлении минимального размера разовых сборов, взимаемых администрацией рынков и торговых комплексов Наманганской области, арендных платежей и оказываемых услуг", отмечает информационная служба областного хокимията.

Им утверждены:

размер разовых сборов, взимаемых администрацией рынков и торговых комплексов области (приложение № 1),

размер арендной платы за пользование инвентарем и услуг, оказываемых администрацией рынков и торговых комплексов области (приложение № 2),

размер арендных платежей за пользование зданиями, сооружениями и другим имуществом, а также рыночной инфраструктурой (приложение № 3).

Хокимам города Намангана и районов совместно с областным отделом по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета Узбекистана, администрацией рынков и торговых комплексов поручено: обеспечить в установленном порядке взимание в полном объеме разовых сборов, взимаемых администрацией рынков и торговых комплексов Наманганской области, арендных платежей и платы за оказываемые услуги; довести размеры разовых сборов, арендных платежей и платы за оказываемые услуги до сведения администрации рынков и торговых комплексов, разместить их на видных для покупателей и торговцев местах, установить контроль за их соблюдением.

Областному отделу по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов Государственного налогового комитета Узбекистана, администрации рынков и торговых комплексов необходимо обеспечить перечисление доходов, поступающих за счет увеличения размеров разовых сборов, арендных платежей и платы за оказываемые услуги, в установленном Налоговым кодексом Республики порядке.

Также решением признано утратившим силу решение хокима области № 65 от 22 февраля 2013 года "Об установлении размера разовых сборов, взимаемых администрацией рынков и торговых комплексов наманганской области, арендных платежей и оказываемых услуг, а также платы за пользование зданиями, сооружениями и земельными площадями.

Данное решение внесено на утверждение очередной сессии областного Совета народных депутатов.

Контроль за его выполнением возложен на заместителя ҳокима области Хамидхона Жалолова.

УЗИНФОРМ