В МВЭСИТ Узбекистана прошла встреча с новым послом Нидерландов

ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошла встреча с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Республике Узбекистан (с резиденцией в Москве) Рональдом ван Дартелем.

В ходе беседы состоялось обсуждение перспектив развития узбекско-голландских торгово-экономических и инвестиционных связей, была отмечена важность организации взаимных визитов представителей деловых кругов двух стран, проведения совместных бизнес-форумов, а также активного участия нидерландской стороны в проводимых в Республике международных ярмарках и выставках, сообщает МВЭСИТ.

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