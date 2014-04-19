В Ташкенте состоялась презентация сетевых учебных материалов по русскому языку

ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Два дня – 16 и 17 апреля – в Российском центре науки и культуры в Ташкенте в рамках работы Методического кабинета проходили презентации сетевых учебных материалов по русскому языку и литературе для преподавателей русского языка Ташкента и Ташкентской области.

Участникам были представлены презентации на темы: "Фестиваль педагогического мастерства", "Интернет-семинар", "Мастер-класс по русскому языку".

Особый интерес вызвала презентация сетевого учебного материала "Уроки литературы с применением информационных технологий (методическое пособие с электронным приложением)". Сборник содержит различные методики проведения уроков по литературе с применением информационных технологий. Книга включает справочные и дополнительные материалы по биографии и творчеству известных русских писателей, поэтов и драматургов (А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, А. Н. Островского и других), разноуровневые задания с опорой на творческую, исследовательскую деятельность, сообщает пресс-служба РЦНК.

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