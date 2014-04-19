Наманганские либерал-демократы готовятся к выборам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Актуальные задачи в преддверии важных политических событий этого года обсудили в четверг на семинаре активисты и члены Либерально-демократической партии Наманганской области Узбекистана.

Областной совет ЛДПУ совместно с областным управлением юстиции и региональным отделением НИМФОГО провел учебный семинар на тему "Актуальные задачи в сфере партийного строительства". В семинаре участвовали руководители и сотрудники областного, городского и районных советов партии, а также консультанты первичных партийных организаций.

Заместитель председателя областного совета ЛДПУ – руководитель аппарата Носиржон Абдуллаев выступил с докладом "Задачи партийных работников, вытекающие из постановления расширенного собрания Исполкома Политсовета ЛДПУ 19 апреля 2014 года". Он уделил особое внимание подготовке к предстоящим выборам, которые состоятся в декабре 2014 года, а также отметил необходимость дальнейшего совершенствования деятельности партийной структуры, первичных организаций и депутатских групп.

Областной, городской и районные советы партии имеют определенный опыт. Это ярко проявилось во время повторных выборах на освобожденные места депутатов местных Советов. Но на этом не надо успокаиваться, нужно постоянно усиливать агитационно-пропагандистской деятельности, а также проявлять инициативу в реализации госпрограммы "Год здорового ребенка", – отмечалось в дискуссии.

Представитель управления юстиции Мирзакарим Тиллабоев отметил, что правовая основа деятельности институтов гражданского общества прочно закреплена в Конституции Узбекистана, в законах "О негосударственных общественных организациях", "О политических партиях" и других.

Каждый участник семинара смог высказать свое мнение по обсуждаемым вопросам.

УЗИНФОРМ