В Чусте для детей открылся новый центр досуга

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Чустском районе Наманганской области Узбекистана на днях введен в строй центр детского творчества "Баркамол авлод".

Здесь будет действовать более 16 секций и кружков различного направления: художественной литературы, научно-технического творчества, экологии и других.

Ребята, увлекающиеся народными ремеслами, смогут постичь здесь секреты золотошвейного искусства, вышивки,плотницкого дела, резьбы по дереву, ганчу, чеканки, керамики, рисования и скульптуры.

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