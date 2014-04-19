В Казани открывается фестиваль школьного спорта стран Содружества

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Завтра, 20 апреля, в столице Татарстана Казани состоится Второй международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ. В них примет участие и сборная Узбекистана.

Как отмечает пресс-служба Представительства Россотрудничества в Ташкенте, организаторами турнира выступают Россотрудничество, Министерство спорта РФ, Министерство образования и науки РФ, Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Правительства Республики Татарстан.

В фестивале примут участие школьные сборные команды из стран СНГ, а также команда-хозяйка фестиваля – сборная Республики Татарстан. Соревнования пройдут по 6 видам спорта: мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, бадминтон, шахматы.

Они будут проводиться на спортивных сооружениях, построенных для Всемирной летней Универсиады 2013 года.

Завершится фестиваль школьного спорта 27 апреля.

Помимо спортивной составляющей фестиваля большое внимание будет уделено культурной программе: запланировано проведение различных экскурсий и культурно-образовательных и досуговых мероприятий.

Проведение фестиваля направлено на развитие молодежного спорта и укрепление международных спортивных связей, налаживание эффективного взаимодействия между государствами-участниками СНГ в сфере детского и юношеского спорта.

УЗИНФОРМ