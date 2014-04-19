Корты "Дустлик" в Намангане преобразились

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Теннисные корты Намангана "Дустлик" во всеоружии встречают предстоящие соревнования в рамках игр "Баркамол авлод". Зимой и весной здесь прошла серьезная реконструкция, улучшены условия для проживания спортсменов и судей.

Работы затронули гостиницу на 50 мест, отделка ее внутренних помещений приобрела вполне современный вид, обновлены различные инженерные коммуникации и места для зрителей на крытых и открытых площадках, заново отстроены душевые, сауны, комментаторская кабина, система электрического освещения. Конечно, не было забыто и благоустройство – высажены новые цветочные клумбы, изготовлены плакаты и т. д.

Реконструкция обошлась почти в миллиард сумов.

УЗИНФОРМ