На повестке дня - деятельность местных Кенгашей народных депутатов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля в Бухарском областном хокимияте состоялся семинар-тренинг на тему "Мониторинг деятельности местных Кенгашей народных депутатов и постоянных комиссий, а также законодательства касательно выборов местных Кенгашей", организованный Комиссией по способствованию усилению деятельности представительных органов местной власти Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан совместно с Бухарским областным хокимиятом.

Цель мероприятия – обсуждение итогов мониторинга деятельности местных Кенгашей народных депутатов и постоянных комиссий за второе полугодие 2012 и весь 2013 год.

В нем приняли участие и.о. хокима Бухарской области М.Т.Эсанов, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса М.А.Раджабова, представители комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности, депутаты местных Кенгашей народных депутатов, представители Бухарского РО НИМФОГО, областных, районных и городских Кенгашей политических партий, руководители организационно-контрольных групп хокимиятов и СМИ.

Вступительным словом семинар открыл и.о. хокима области М.Эсанов. Далее выступили заместитель председателя Сената Олий Мажлиса, председатель Комиссии, постоянный сенатор комитета национального парламента по вопросам обороны и безопасности, секретарь Комиссии. В ходе выступлений докладчики разъяснили суть доклада главы страны, посвященного 21-й годовщине Конституции Узбекистана. В частности, по пунктам была разъяснена Государственная программа "Год здорового ребенка".

Вместе с этим, участников ознакомили с итогами мониторинга деятельности местных Кенгашей народных депутатов и их постоянных комиссий за 2-е полугодие 2012 и весь 2013 год. Также была освещена деятельность партийных групп в местных Кенгашах народных депутатов. Представлены итоги мониторинга Бухарского РО НИМФОГО касательно деятельности партийных групп в местных Кенгашах, разъяснены законодательные основы организации и проведения выборов в местные Кенгаши народных депутатов.

По итогам данных выступлений свои мнения выразили председатели областных Кенгашей политических партий. А также состоялось выступление представителей управления юстиции по области, которые ознакомили участников с значением юридической службы в организации деятельности местных Кенгашей народных депутатов.

В заключение семинара были приняты соответствующие решения и.о. хокима области.

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