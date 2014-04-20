В целях сохранения национальных ценностей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля в Бухарском городском хокимияте состоялся семинар на тему "Национальные ценности, традиции и обычаи", организованный Комитетом женщин Узбекистана, Бухарским областным Комитетом женщин совместно с Управлением мусульман Узбекистана.

Цель мероприятия заключалась в пропаганде сохранения национальных ценностей, повышении правовой культуры населения, предотвращении ранних и родственных браков, пропаганде здорового образа жизни.

В семинаре участвовали представители Кабинета Министров Республики по религиозным вопросам, специалисты Комитета женщин Узбекистана, Управления мусульман Узбекистана, Бухарского представительства Управления мусульман Узбекистана по женским вопросам, заместитель хокима области – председатель областного Комитета женщин З.Туева, председатели районных и городских комитетов женщин, представители фонда "Махалла", органов самоуправления граждан, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.

В ходе мероприятия участникам был разъяснен Закон "О свободе совести и религиозных организациях", отмечалась необходимость изучения данного закона работниками органов самоуправления граждан, комитетов женщин для дальнейшей пропаганды его сути среди населения.

Наряду с этим, подчеркнута необходимость усиления деятельности комитетов женщин и органов самоуправления граждан по профилактической работе с населением на местах, поднят вопрос повышения ответственности родителей за воспитание своих детей.

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