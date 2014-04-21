Православные верующие Ферганы отметили Пасху

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. В ночь с 19 на 20 апреля в Ферганском храме преподобного Сергия Радонежского прошла божественная служба по случаю праздника Светлого Воскресения Христова.

Пасха является завершением 40-дневного поста православных (воздержание от мяса и молочной продукции). Его смысл заключается в очищении души верующего от греховных мыслей, покаянии и проявлении любви и доброты к ближним.

- Это один из главных праздников для нас, – рассказывает настоятель отец Владислав (Чеченов), - Можно даже сказать, что самый главный в году. В Пасхе - вся суть христианства, вся суть нашей веры. Для нас этот день важнее любого праздника и значимее любого события в мировой истории. В этот самый день Христос воскрес, даровав нам надежду на спасение.

Служба началась ровно в полночь. Ее возглавил отец Владислав. Перед началом богослужения вокруг храма верующие совершили крестный ход, во время которого настоятель Церкви возвестил о Воскресении Христовом.

Прихожане пришли в храм с куличами, крашеными яйцами и другой праздничной пищей, чтобы освятить ее в храме. Они приветствовали друг друга возгласами "Христос воскрес. Воистину воскрес". Царила праздничная атмосфера.

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