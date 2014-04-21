Обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-российских отношений

Обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-российских отношений21.04.2014 10:39
ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Владимиром Тюрденевым.
В ходе состоявшихся стороны обменялись мнениями по практическим вопросам двусторонних отношений, включая предстоящие узбекско-российские контакты в различных форматах, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, предыдущий визит В. Тюрденева во внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся 24 января. Тогда встреча была посвящена обмену мнениями по некоторым вопросам двустороннего и регионального характера.
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