



Обсуждены актуальные вопросы развития узбекско-российских отношений



ТАШКЕНТ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Владимиром Тюрденевым. В ходе состоявшихся стороны обменялись мнениями по практическим вопросам двусторонних отношений, включая предстоящие узбекско-российские контакты в различных форматах, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, предыдущий визит В. Тюрденева во внешнеполитическое ведомство Узбекистана состоялся 24 января. Тогда встреча была посвящена обмену мнениями по некоторым вопросам двустороннего и регионального характера. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи